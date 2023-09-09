Легенды «Спартака» — сборная мира: видео голов матча памяти Цымбаларя

Легенды «Спартака» забили два гола сборной мира в товарищеском матче памяти Ильи Цымбаларя — 2:0.

В игре отличились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко.

Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра посвящена памяти Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Команду легенд «Спартака» возглавляют Станислав Черчесов и Олег Романцев. Массимо Каррера и Юрий Семин руководят сборной мира.

4-я минута: Андрей Ещенко — 1:0

16-я минута: Роман Павлюченко — 2:0