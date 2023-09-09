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Сегодня, 19:35

Легенды «Спартака» — сборная мира: видео голов матча памяти Цымбаларя

Ана Горшкова
Корреспондент
Эммануэль Эменике и Андрей Тихонов.
Фото ФК «Спартак»
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Легенды «Спартака» забили два гола сборной мира в товарищеском матче памяти Ильи Цымбаларя — 2:0.

В игре отличились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко.

Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра посвящена памяти Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Команду легенд «Спартака» возглавляют Станислав Черчесов и Олег Романцев. Массимо Каррера и Юрий Семин руководят сборной мира.

4-я минута: Андрей Ещенко — 1:0

16-я минута: Роман Павлюченко — 2:0

Владимир Быстров
Илья Цымбаларь
Роман Павлюченко
Футбол
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