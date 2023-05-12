Камоцци считает, что Сперцян мог бы стать очень хорошим игроком для лучших команд Италии

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна перейти в европейский чемпионат.

«Я надеюсь, что он сможет летом уехать в европейский чемпионат. Сперцян мог бы стать очень хорошим игроком для лучших команд Италии. Сможет ли он заиграть в Англии? Эдуард талантливый игрок, он может играть где угодно», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 36 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Байера», «Фрайбурга», менхенгладбахской «Боруссии» и «Интера». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.