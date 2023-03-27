Камоцци: «В «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов на данный момент»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о текущем составе красно-белых.

«Конечно, сейчас в «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов на данный момент, — цитирует «РБ Спорт» Камоцци. — Это касается и опытных игроков, и молодых. Текущий сезон и состав сборной России, в котором много игроков «Спартака», подтверждают этот факт. Уверен, что работа с молодыми российскими талантами даст свои плоды».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах.

В следующем матче красно-белые сыграют против «Ахмата». Встреча пройдет в субботу, 1 апреля.