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Сегодня, 21:18

Камоцци: «В «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов на данный момент»

Мария Гусева
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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о текущем составе красно-белых.

«Конечно, сейчас в «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов на данный момент, — цитирует «РБ Спорт» Камоцци. — Это касается и опытных игроков, и молодых. Текущий сезон и состав сборной России, в котором много игроков «Спартака», подтверждают этот факт. Уверен, что работа с молодыми российскими талантами даст свои плоды».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах.

В следующем матче красно-белые сыграют против «Ахмата». Встреча пройдет в субботу, 1 апреля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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