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Сегодня, 17:16

Камоцци заявил, что обвинение Промеса может заставить его остаться в России навсегда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о роли нападающего Квинси Промеса в игре красно-белых.

«Если говорить о Промесе в «Спартаке», то он очень важен команде. Смогут ли они найти замену ему? Все зависит от того, какой вектор развития выберет «Спартак». Промесу предъявлено обвинение в контрабанде кокаина? Это очень серьезное обвинение. Возможно, это заставит Квинси остаться в России навсегда», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-obvinenie-v-kontrabande-kokaina-mozhet-zastavit-promesa-ostatsya-v-rossii-navsegda-255353/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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