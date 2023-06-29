Канчельскис: «Мой любимый «Спартак» всегда будет третьим или четвертым, а за «Зенитом» забетонировано чемпионство»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не поднимется выше третьего места в ближайшие сезоны.

«Считаю, за «Зенитом» забетонировано чемпионство в следующем сезоне. Если бы я был их президентом, поставил задачу — оформить десять чемпионств подряд — это выполнимо. Обойти «Спартак», у которых 9 триумфов подряд, — цель Санкт-Петербурга. Мой любимый «Спартак» всегда будет четвертым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 21 по 23 июля. Красно-белые сыграют с «Оренбургом», а сине-бело-голубые встретятся с «Пари НН».