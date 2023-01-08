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Канчельскис: «Уверен, у Семака получилось бы хорошо работать в «МЮ». Я бы хотел на него посмотреть там»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о перспективах главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«В «Зените» Семак выиграл все, хочется посмотреть на него в другой команде. Со временем у него точно будут предложения, он может оказаться в любой команде после всех его чемпионств в нашей стране, ведь за ним следят в мире, в этом я не сомневаюсь.

«Манчестер Юнайтед»? Я бы хотел на него посмотреть там, буду рад! Это будет великолепно, там футбол в стране номер один! В Англии он нашел бы общий язык со всеми. Ему главное туда попасть, а это возможно, почему бы и нет? Нельзя говорить «нет», надо верить! Уверен, у него получилось бы хорошо работать в «МЮ», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Семак стал главным тренером «Зенита» в 2018 году. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга четырежды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-hotelos-by-posmotret-na-semaka-v-myu-uveren-u-nego-poluchilos-by/
Андрей Канчельскис
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
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