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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о работе черногорского тренера Миодграга Божовича в клубах РПЛ.
«Божович проработал во многих клубах в России. Да, специалист неплохой. Он работал во многих хороших командах, еще и остался недоволен. Хорошо работал и хорошо заработал. Но он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Семин и Романцев. А он что? Кубок выиграл, и что теперь, легенда сразу?» — цитирует Канчельскиса Sport24.
Ранее Божович назвал себя легендой российского футбола.
Черногорский специалист работал в таких российских клубах, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал» и «Крылья Советов». В 2022 году его уволили из самарского клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования