Канчельскис — о Божовиче: «Он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Семин и Романцев»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о работе черногорского тренера Миодграга Божовича в клубах РПЛ.

«Божович проработал во многих клубах в России. Да, специалист неплохой. Он работал во многих хороших командах, еще и остался недоволен. Хорошо работал и хорошо заработал. Но он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Семин и Романцев. А он что? Кубок выиграл, и что теперь, легенда сразу?» — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Божович назвал себя легендой российского футбола.

Черногорский специалист работал в таких российских клубах, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал» и «Крылья Советов». В 2022 году его уволили из самарского клуба.