Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:05

Канчельскис посоветовал «Спартаку» назначить на пост главного тренера Мостового

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призывает руководство «Спартака» назначить на пост главного тренера Александра Моствого.

«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? У вас по кругу в свое время ходили одни тренеры, которые вешали лапшу на уши руководителям. И они получали по 5-8 шансов! Где справедливость?

Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен в этом. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат. Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб! Но это разговоры в пустую, пока он не поработает», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-spartak-naznach-te-mostovogo-on-nichem-ne-huzhe-abaskalya/
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
Некоторые российские спортсмены еще могут попасть на Олимпиаду
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рапопорт назвал сильные стороны Акинфеева и Кержакова