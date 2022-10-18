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Канчельскис — о Федотове: «Ему не стоило обращать внимание на Абаскаля. Нужно было побеждать на поле»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Федотов не должен был проявлять эмоции, отвечать. Обострять на этом внимание не стоит. Это могло быть в порыве эмоций. Конечно, не надо было обращать внимание на Абаскаля. Надо было сделать так, чтобы ЦСКА победил на поле, а потом показать счет на табло. С другой стороны, почему Абаскаль стал махать руками? Назад уже ничего не вернуть. Но, конечно, не стоит так проявлять свои эмоции». — сказал Канчельскис «СЭ».

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, *? Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, ***, клоун».

Андрей Канчельскис
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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