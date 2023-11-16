Канчельскис считает Ивича лучшим тренером РПЛ по итогам первого круга

Сегодня, 23:09
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга.
«Можно ли Ивича назвать лучшим тренером по итогам первого круга РПЛ? Да. У «Краснодара» есть результат, и это главное. Кому-то нравится игра краснодарцев, кому-то нет, но главное результат. Если этого нет, то никого красивая игра не устраивает. «Краснодар» идет и работает в правильном направлении. Работа тренера определяется по результату. Краснодарцы, может, и не показывают самый красивый футбол, но зато они на первом месте», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, идет первым в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Расположившийся на втором месте «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (25). «Быки» впервые в истории лидируют в чемпионате по истечении половины сезона.