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Сегодня, 04:07

Канчельскис: «Пусть в «Спартаке» лучше в футбол играют, чем занимаются разборками и выносят сор из избы»»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировала слухи о конфликте между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Я слышал, что Абаскаль отстранил Соболева из-за того, что Александр отказался посещать завтраки. Это же смешно. В каждой команде есть штрафы – не приходи и плати деньги. Что же вы начинаете дурить народ, а на самом деле сами себя обманываете. Это я про Абаскаля. Где же берут таких тренеров, которые сказки рассказывают. Мне смешно.

У меня, условно, был конфликт с Адвокатом, но мы с ним разобрались и все. Всегда можно найти общий язык и выйти из ситуации. Это правильно, главное, чтобы с двух сторон было взаимопонимание. Главное, чтобы конфликт не влиял на результат. Все бывает, надо сесть за стол и решить все. Хочет он на завтраки ходить или нет, надо прийти к общему решению, чтобы это дало общий результат.

Не хочешь завтракать на базе, забивай тогда по 15 голов за сезон, и я тебя освобожу от завтрака, вот и все. А если не забиваешь 15 по окончании чемпионата, то плати круглую сумму в конце сезона. Это элементарный пример. Выход есть из каждой ситуации, просто надо не дуться друг на друга, а разговаривать и решать проблему. «Спартак» уже привык ко всему этому вниманию в инфополе, хотя на футбольном поле они ничего не показывают. Но в СМИ они номер один. Пусть красно-белые лучше в футбол играют, чем занимаются разборками и выносят сор из избы», – цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-pust-v-spartake-luchshe-v-futbol-igrayut-chem-zanimayutsya-razborkami-i-vynosyat-sor-iz-izby-296981/
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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