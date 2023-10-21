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Сегодня, 08:00

Дюков рассказал, как РФС поддерживает частные футбольные школы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам о поддержке частных футбольных академий в России.

— Если говорить о системе подготовки спортивного резерва, то есть академии профессиональных футбольных клубов и ДЮСШ, которые на балансе у регионов. Таких школ более 2000. Но важным сегментом подготовки молодых футболистов являются частные школы. Они играют очень важную роль. Во-первых, они имеют возможность работать с детьми от трех до семи лет. Во-вторых, не каждый ребенок имеет возможность пройти отбор в ДЮСШ, но может заниматься и прогрессировать в частной секции. Мы приветствуем и поддерживаем тех организаторов, которые занимаются благотворительной деятельностью, как Ашот Хачатурянц. В таких школах занимается 200 тысяч детей по всей стране. Но это большая ответственность, поэтому в том числе со стороны РФС тоже должен быть надзор, чтобы тренеры умели работать с детьми. Нужна методическая помощь в подготовке тренеров. Но есть около 80 тысяч частных школ, у которых есть старшие возраста. Для таких школ мы даем возможность участвовать в таких турнирах, как ЮФЛ. Например, «Алмаз-Антей» или школа Слуцкого — такие случаи.

— Есть ли у частных школ возможность получить финансовую поддержку от РФС?

— Возможно, через некоторое время грантовая поддержка будет оказываться. Вы знаете, что принято решение о поощрении тренеров, которые подготовили футболиста для профессионального клуба. В этом случае клуб будет делать отчисления в специальный фонд, который будет распределяться в фонд для таких тренеров. А если говорить о поддержке в строительстве футбольных полей, то мы — общественная организация, не можем поддержать каждую ДЮСШ. У нас есть приоритизация — ЮФЛ. Те школы, которые участвуют в этом турнире, получают от нас поддержку. Также мы берем на себя расходы, связанные с проживанием, поездками и проживанием.

РФС
Александр Дюков
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