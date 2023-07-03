Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

3 июля, 23:11

Канищев заявил, что руководители «Зенита» не любят критику

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев, президент клуба «Зенит-84» рассказал, меняется ли его отношение к петербургскому клубу, в зависимости того, сколько бразильцев за него выступает.

«Отношение как к клубу, в котором я когда-то мечтал играть и за который играл, конечно, не изменилось, — говорит Канищев. — Оно и не может измениться. Другое дело, что в этом клубе есть какая-то своя политика, которая может нравиться и не нравиться. К ней у меня свое отношение, не всегда позитивное. Руководители «Зенита» не любят критику, хотят, чтобы им льстили и говорили про них только хорошее. Не понимают, что критика — от желания помочь, из нее можно извлечь пользу. Обижаются ли? Еще как! Думают, что тот, кто критикует их за работу, желает зла клубу. Это не так. Для меня «Зенит» — это не Медведев, не Миллер и тем более некоторые другие персонажи. «Зенит» — это «Зенит», он принадлежит городу, котором я родился и живу. Это любовь на генном уровне. За кого мне еще болеть? В «Барселоне» тоже играют не только испанцы. Смотрите, какой фурор она производит в Каталонии. Или «Реал», «Манчестер Сити». Если говорить об игроках, которых воспитывает школа «Зенита» и другие школы Петербурга, то надо признать: у них в России практически нет шансов подняться наверх», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-rukovoditeli-zenita-ne-lyubyat-kritiku-hotya-iz-nee-mozhno-izvlech-pol-zu/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чепчугов заявил, что у ЦСКА достаточно опытная атака

В «Бешикташе» подтвердили интерес к Зайнутдинову