Караев о назначении Талалаева тренером «Химок»: «Не удивило»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев прокомментировал «СЭ» назначение экс-тренера команды Андрея Талалаева в «Химки».

— Как отреагировали на назначение Талалаева в «Химки»? Удивлены, что он так быстро нашел новый клуб, да еще и прямой конкурент?

— Да нет, ничего не удивило. Это футбол.

— Есть опасения, что он может использовать опыт в «Торпедо» против вас?

— Ничего не могу сказать. Вне зависимости от ситуации, которая происходит, мы готовимся к следующему матчу.

Талалаев 11 апреля стал главным тренером «Химок». Эта команда стала для 50-летнего специалиста уже третьей по ходу текущего сезона. Ранее специалист тренировал «Ахмат» и «Торпедо».