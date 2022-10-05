Караваев похвалил игроков «Ростова» после игры с «Зенитом»

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что думает об игре «Ростова» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.
— Думаешь, «Ростов» поборется за тройку?
— Наверное, смогут, раз они так начали сезон. А так только время покажет. Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру.
Многие к нам приезжают и ставят автобус — а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы, — рассказал Караваев Sport24.
После 11 туров «Ростов» с 22 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.
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