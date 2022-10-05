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Сегодня, 10:10

Караваев похвалил игроков «Ростова» после игры с «Зенитом»

Виктория Кравченко

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что думает об игре «Ростова» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

— Думаешь, «Ростов» поборется за тройку?

— Наверное, смогут, раз они так начали сезон. А так только время покажет. Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру.

Многие к нам приезжают и ставят автобус — а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы, — рассказал Караваев Sport24.

После 11 туров «Ростов» с 22 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-karavayev-mnogiye-priyezzhayut-k-zenitu-i-stavyat-avtobus-a-rostov-deystvitelno-igral-v-futbol

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Вячеслав Караваев
ФК Зенит
ФК Ростов
0
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