Караваев похвалил игроков «Ростова» после игры с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что думает об игре «Ростова» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

— Думаешь, «Ростов» поборется за тройку?

— Наверное, смогут, раз они так начали сезон. А так только время покажет. Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру.

Многие к нам приезжают и ставят автобус — а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы, — рассказал Караваев Sport24.

После 11 туров «Ростов» с 22 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.