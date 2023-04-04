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Караваев прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о продлении контракта с петербуржцами.

4 апреля «Зенит» объявил о продлении контракта с 27-летним защитником по схеме «3+1».

— Как оцените первый отрезок карьеры в «Зените»?

— Я всегда говорю, что можно лучше, поэтому надеюсь, что еще больше побед впереди. И, естественно, для меня, как футболиста, нет предела совершенству, — могу играть еще лучше.

— Вы выиграли с клубом все, что только возможно. Какие новые задачи и вызовы перед собой ставите?

— Ни для кого не секрет, что выигрывать — всегда приятно, это дает положительные эмоции. Нужно стараться выиграть как можно больше титулов. В этом году не удалось завоевать Кубок России, так что есть, к чему стремиться. Задача — играть и помогать выигрывать титулы вместе с «Зенитом».

— Как быстро приняли решение о продлении контракта?

— Решение не далось тяжело. Провели нормальные рабочие переговоры. Рад, что в итоге удалось договориться и продлить контракт.

— Можете вспомнить свой первый визит в офис клуба, когда вы подписывали первый контракт с «Зенитом»? Какие эмоции и впечатления тогда у вас были?

— Честно, я первый раз побывал в офисе (улыбается). В прошлый раз подписал контракт в расположении сборной, поскольку это происходило перед закрытием трансферного окна.

В нынешнем сезоне Караваев провел 22 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-04-04-vyacheslav-karavaev-nuzhno-staratsya-vyigrat-kak-mozhno-bolshe-titulov.htm
Вячеслав Караваев
Футбол
ФК Зенит
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