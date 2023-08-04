Караваев заявил, что в будущем готов рассмотреть варианты в Европе

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своем будущем.

«Зенит» – лучший клуб в России. А как будет дальше – посмотрим. Я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать. Но не исключаю этого в будущем: если все сложится, почему нет?» – цитирует Караваева Sport24.

28-летний защитник выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провел за команду Сергея Семака 120 матчей, забил 4 мяча и сделал 15 результативных передач.

Контракт Караваева с «Зенитом» рассчитан до 2026 года. Ранее футболист играл за «Витесс», пражскую «Спарту», «Дуклу», «Яблонец» и московский ЦСКА.