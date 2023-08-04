Юран получил второе предупреждение и был удален после окончания матча с «Краснодаром»

Главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана удалили с поля после окончания матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» — 0:1.

54-летний специалист получил первую желтую карточку за споры с арбитром в перерыве встречи. После окончания игры Юран снова подошел к арбитру и изобразил руками экран, после чего получил второе предупреждение и красную карточку.

«Пари НН» с 1 очком занимает 13-е место в РПЛ после поражения от «Краснодара». Быки с 9 баллами остаются на первой строчке в турнирной таблице.