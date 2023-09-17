Карпин не считает, что замены повлияли на игру «Ростова» во втором тайме с «Балтикой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, повлияли ли замены на игру команды во втором тайме матча 8-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

«Замены были вынужденные. С середины второго тайма появилась нервозность, боязнь за результат, боязнь того, что нам забьют гол. Это нас и подвело», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Подопечные Карпина упустили победу в концовке второго тайма, пропустив на 86-й и 90+1-й минутах.

«Ростов» располагается на 11-м месте, набрав 8 очков. В этом сезоне РПЛ команда одержала лишь две победы.