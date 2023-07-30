Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:48

Карпин поблагодарил Алаева за помощь с регистрацией новичков «Ростова»

Сергей Разин
корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал снятие запрета на регистрацию новичков.

«Если говорить об Александре Алаеве, то он включился в эту проблему давно, не после того, как я об этом заявил. Он помогал все это время, за что ему большое спасибо. Не совсем знаю, как это происходило, но слава богу, сегодня часа в три сказали, что мы будем заявлять новичков», — приводит слова Карпина ТАСС.

29 июля «Ростов» заявил 7 игроков для участия в чемпионате России. Все футболисты были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены ранее из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Все семь игроков попали в заявку «Ростова» на матч 2-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Источник: https://tass.ru/sport/18404389
Валерий Карпин
ФК Ростов
Александр Алаев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
Павлюченкова сообщила, что Чехия не пустила ее на турнир WTA
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адамов хочет покинуть «Зенит». На защитника претендует «Оренбург»