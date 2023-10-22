Карпин — о победе над «Ахматом»: «Третий гол успокоил после наших предыдущих игр»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Ахматом» (3:0) в заключительном матче 12-го тура РПЛ.

«Самое важное — это игра команды. Третий гол успокоил после наших предыдущих игр, когда упускали победу, выигрывая с разницей два мяча. Что сказал в перерыве? Чтобы забыли про счет, не смотрели на табло, потому что для нас 2:0, как мы помним все, это еще далеко не победа», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» (13 очков) поднялся на десятое место в РПЛ. «Ахмат» (12) опустился на 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» дома примет «Локомотив», а грозненцы на выезде сыграют с «Зенитом». Оба матча пройдут 28 октября.