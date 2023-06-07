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Сегодня, 21:18

Карпин заявил, что «Ростов» не собирается отказываться от приглашения иностранцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о трансферных планах его команды на межсезонье.

«У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин — другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим. Будем пытаться», — цитирует Карпина Sport24.

«Ростов» занял четвертое место в РПЛ в сезоне-2022/23. В последнем туре команда Карпина проиграла ЦСКА (1:4).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-karpin-ot-inostrantsev-nikto-otkazyvatsya-ne-sobiralsya-rostovu-nuzhny-khoroshiye-igroki
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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