Карпин заявил, что «Ростов» не собирается отказываться от приглашения иностранцев

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о трансферных планах его команды на межсезонье.

«У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин — другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим. Будем пытаться», — цитирует Карпина Sport24.

«Ростов» занял четвертое место в РПЛ в сезоне-2022/23. В последнем туре команда Карпина проиграла ЦСКА (1:4).