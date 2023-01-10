Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:12

Карпукас — о Пиняеве в «Локомотиве»: «Запомнил его, потому что он младше всех»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о новичках клуба Сергее Пиняеве и Максиме Глушенкове.

— Как тебе новички?

— С Серегой и с Максом давно знаком, в академии «Локомотива» их застал. Поздоровались, но поговорить, пока не успели.

— Есть в «Локомотиве» традиция, что кто-то должен проставиться?

— При мне такого не было, посмотрим, что сейчас будет.

— Вы говорили, что застали Сергея в «Локомотиве», но он же был совсем маленьким.

— Значит, я настолько давно был в «Локомотиве». Запомнил его, потому что он младше всех. У нас в школу зачисляют в 11 лет. Он несколько раз ходил со мной в класс, чуть ли не за одной партой сидели.

— Он максимально серьезный человек?

— Да, и по игре и по человеческим качествам.

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Максим Глушенков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Карпукас был впечатлен игрой молодежной сборной России под руководством Галактионова

Карпукас ответил на вопрос, как «Локомотиву» не вылететь из РПЛ