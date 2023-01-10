Сегодня, 16:12
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о новичках клуба Сергее Пиняеве и Максиме Глушенкове.
— Как тебе новички?
— С Серегой и с Максом давно знаком, в академии «Локомотива» их застал. Поздоровались, но поговорить, пока не успели.
— Есть в «Локомотиве» традиция, что кто-то должен проставиться?
— При мне такого не было, посмотрим, что сейчас будет.
— Вы говорили, что застали Сергея в «Локомотиве», но он же был совсем маленьким.
— Значит, я настолько давно был в «Локомотиве». Запомнил его, потому что он младше всех. У нас в школу зачисляют в 11 лет. Он несколько раз ходил со мной в класс, чуть ли не за одной партой сидели.
— Он максимально серьезный человек?
— Да, и по игре и по человеческим качествам.