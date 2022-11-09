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Сегодня, 20:00

Каррера рассказал, что изменилось в «Спартаке» после чемпионского сезона

Игорь Рабинер
Обозреватель
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, что произошло в раздевалке красно-белых после золотого сезона.

— Вы часто говорили, что ключевое в чемпионстве — то, что «Спартак» был семьей. Почему потом он ею быть перестал? Кого винить в разладе? Есть ли доля вашей вины и, если да, в чем она?

— Конечно, я тоже совершил какие-то ошибки. Но и другие делали что-то не так. После победы в чемпионате это была уже не та команда, которая думала о коллективе, друг о друге. Мы начали думать о собственных интересах: я хочу забить гол, я хочу играть в составе, я хочу быть капитаном. Об общем благе все забыли. Каждый начал думать о том, что «Спартак» выиграл благодаря ему. Ушло ощущение единства.

— В какой момент вы поняли, что больше нет тех взаимоотношений, что были в предыдущем сезоне?

— Не помню. Но были сигналы во время тренировок, игр. Начался разлад.

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»

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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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