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Сегодня, 17:57

Каррера объяснил, почему клубы серии А интересуются игроками из РПЛ

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» поделился мнением, почему итальянские клубы интересуются игроками из чемпионата России.

«Все клубы серии А интересуются игроками из любой лиги. Они интересуются не только итальянцами. Если они видят, что у игрока есть хорошие качества и потенциал, чтобы прогрессировать у них, то они не позволяют себе упустить его! Также это связано с повышением уровня чемпионата России», — сказал Каррара корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее появилась информация, что «Венеция» интересуется Чаловым. Дивеевым интересуются четыре клуба из серии А.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Боруссия Д
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29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
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Барселона
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Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Игорь Дивеев
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
серия А
2
0
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