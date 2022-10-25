Каррера объяснил, почему клубы серии А интересуются игроками из РПЛ

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» поделился мнением, почему итальянские клубы интересуются игроками из чемпионата России.
«Все клубы серии А интересуются игроками из любой лиги. Они интересуются не только итальянцами. Если они видят, что у игрока есть хорошие качества и потенциал, чтобы прогрессировать у них, то они не позволяют себе упустить его! Также это связано с повышением уровня чемпионата России», — сказал Каррара корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Ранее появилась информация, что «Венеция» интересуется Чаловым. Дивеевым интересуются четыре клуба из серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования