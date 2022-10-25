«Локомотив» стал лучшим клубом России по числу воспитанников в высших лигах Европы

Сегодня, 17:25
Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал ежегодный доклад о лучших футбольных академиях.
Московский «Локомотив» сохранил первое место среди российских клубов по количеству воспитанников, играющих в топ-31 элитных лиг Европы.
В высших лигах европейских стран выступают 39 выпускников академии «Локомотива», девять из них — в самом «Локо». В общем рейтинге это 28-е место.
В данном рейтинге воспитанником считался футболист, который выступал в клубе или клубной академии как минимум в течение трех лет в тех сезонах, когда игроку было от 15 до 21 года.
Среди российских клубов в список также попали: «Спартак» (35 игроков), «Краснодар» (33), «Зенит» (29) и ЦСКА (26).
В общем рейтинге первое место заняла академия «Аякса» (85 воспитанников), далее расположились «Бенфика» (73) и киевское «Динамо» (72).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования