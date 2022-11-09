Каррера похвалил Джикию и сказал, что перед третьим сезоном во главе «Спартака» хотел видеть его капитаном команды

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» вспомнил о первых годах в команде ее нынешнего капитана Георгия Джикии и подтвердил, что перед своим третьим сезоном во главе красно-белых хотел видеть капитанскую повязку у него, а не у Дениса Глушакова.

— Сегодняшний капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что хочет играть за «Спартак» до конца карьеры. Каким человеком он был, когда при вас посреди первого сезона пришел в команду?

— Это очень красивое высказывание. Значит, он чувствует себя неотъемлемой частью клуба, для него важно надевать футболку «Спартака». Конечно, он вырос за эти годы, приобрел много опыта. Он показал, что является важным игроком для команды. Правильно, что его назначили капитаном. Джикия этого заслуживает. Он воплощает эту роль в жизнь благодаря своей воле к победе и вовлеченности в игру.

А был он тогда за пределами поля очень симпатичным и веселым. С другой стороны, это большой профессионал, который хотел добиваться успехов. Конечно, чтобы стать твердым игроком стартового состава, Георгий должен был пройти период адаптации. Но он хорошо справился с этим и продемонстрировал профессионализм в тренировках и играх.

— Помнится, он вытеснил из основы Илью Кутепова.

— Кутепов тоже был хорошим игроком. Но у Джикии было больше спортивной злости.

— Перед вашим третьим сезоном в «Спартаке» были выборы капитана. По слухам, вы хотели, чтобы им тогда уже стал Джикия, и были расстроены тем, что игроки снова выбрали Глушакова.

— Я только думал о том, что Джикия — более подходящий игрок на роль капитана.