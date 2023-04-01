Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:48

Карвальо назвал себя лучшим игроком за всю историю ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Даниэл Карвальо.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо в комментарии для «СЭ» назвал себя лучшим игроком в истории армейцев.

«Лучший игрок в истории ЦСКА? Я! Я лучший игрок (смеется)», — сказал Карвальо «СЭ».

Карвальо выступал за ЦСКА с января 2004 года по апрель 2010 года. Он забил за армейцев 26 голов и сделал 45 результативных передач в 140 матчах.

Вместе с красно-синими бразилец дважды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Даниэл Карвальо
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бизнесмен Садыгов: «Химки» останутся в РПЛ, сто процентов!»

Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос, будет ли продлен контракт с Дивеевым