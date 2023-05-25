Кавазашвили: «Дзюба является лучшим форвардом в современной истории России. Хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что думает о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«В России не было и не будет в ближайшее время такого нападающего, как Артем Дзюба. Сужу по схемам наших клубов: они играют без выдвинутого центрального форварда, а используют их по флангам или оттягивают назад. Артем всегда выжидает мяч, стоя в центре поля, не делает резких движений и реализовывает все свои моменты — большой молодец, прямо как хищник! Если сборной России нужен нападающий, тренерский штаб обязан вызвать Дзюбу, потому что он это заслужил своей игрой. Он является лучшим форвардом в современной истории нашей страны. Я хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак», но руководство клуба об этом не думает почему-то», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

25 мая стало известно о том, что «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года по схеме «1+1».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи. Ранее футболист выступал за «Зенит», «Ростов», «Спартак», тульский «Арсенал» и другие команды.