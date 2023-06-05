Кавазашвили назвал Дзюбу русским Ибрагимовичем

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба — русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом. Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается — самый настоящий универсал. Соболев, например, не обладает таким послужным списком умений, как Артем. «Локомотив» в следующем сезоне будет очень опасен», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Накануне 41-летний нападающий Златан Ибрагимович объявил о завершении профессиональной карьеры.

В сезоне 2022/2023 форвард играл за итальянский «Милан». Также Ибрагимович известен по выступлениям за «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».