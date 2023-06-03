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Сегодня, 12:52

Кавазашвили назвал Промеса лучшим игроком «Спартака» в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал нападающего Квинси Промеса лучшим игроком красно-белых в сезоне-2022/23.

«В этом сезоне Промес был лучше всех в «Спартаке», он просто умница. Настоящий лидер, без него команде приходится тяжело. Квинси много забил голов, помогал команде в важных матчах. Без сомнений лучший в этом сезоне», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Промес по ходу нынешнего сезона стал рекордсменом «Спартака» по голам в чемпионатах России. Голландец забил уже 88 мячей за карьеру в РПЛ. Отметим, что Квинси вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, а до этого играл в России с 2014 по 2018 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-promes-luchshij-igrok-spartaka-v-e-tom-sezone-nastoyashhij-lider/
Анзор Кавазашвили
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