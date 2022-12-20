Кавазашвили — об интересе «Спартака» к Рожерио: «Хочу видеть в составе воспитанников клуба»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» новость об интересе московского клуба к защитнику Рожерио из «Сассуоло».

«Сейчас «Спартак» справляется с имеющим у них составом. У них на место фланговых защитников выходят воспитанники клуба, они справляются. Но у главного тренера есть свои взгляды. Кого хочу видеть в стартовом составе: Рожерио или воспитанника клуба? Я хочу видеть в составе воспитанников «Спартака». Думаю, что нам не скоро придется играть в еврокубках, поэтому у нас есть время для того, чтобы воспитать своих игрок для сборной России», — сказал Кавазашвили «СЭ».