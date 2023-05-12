Кавазашвили: «Дзюба — лучший футболист России, Кокорин мог бы стать большой звездой мирового футбола»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Могу перечислить многих одаренных российских футболистов. Например, Дзюба — где бы он ни играл, всегда был лучшим. Считаю, что такого футболиста, как Артем Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет! Он — лучший футболист нашей страны. Вы можете поверить, что я такое говорю?» — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Также он заявил, что форвард «Ариса» Александр Кокорин мог бы стать звездой мирового футбола.

«Возьмите еще Кокорина — фантастический игрок! Если бы не обстоятельства, его проблемы, он стал бы большой звездой мирового футбола — быстрые ноги, поставленный удар, футбольный мозг», — добавил экс-вратарь.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В этом сезоне на его счету 13 забитых мячей и 6 голевых передач в 28 матчах за «Арис».