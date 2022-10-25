Кавазашвили: «Абаскаль хоть немного возвратил настоящий спартаковский футбол»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Пришел молодой амбициозный тренер, чтобы доказать, что он хороший тренер. Слава богу, у него есть умение заставить футболистов играть в атакующий футбол, который нам импонирует. Витория не смог, Ваноли не смог, а Абаскаль сумел. Он молодец! — цитирует «Спорт День за Днем» Кавазашвили. — В становлении «Спартака» Абаскаль играет 50 процентов. Мне очень приятно, что к этому молодому тренеру футболисты относятся соответственно, с уважением. «Спартак» — особая команда. Мы забыли, что такое скоростной, техничный, настоящий спартаковский футбол. И, как ни странно, Абаскаль хоть немного возвратил эту игру».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очка. Лидирует «Зенит» — 36 очков.