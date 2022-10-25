Кавазашвили: «Абаскаль хоть немного возвратил настоящий спартаковский футбол»

Сегодня, 16:13
Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Пришел молодой амбициозный тренер, чтобы доказать, что он хороший тренер. Слава богу, у него есть умение заставить футболистов играть в атакующий футбол, который нам импонирует. Витория не смог, Ваноли не смог, а Абаскаль сумел. Он молодец! — цитирует «Спорт День за Днем» Кавазашвили. — В становлении «Спартака» Абаскаль играет 50 процентов. Мне очень приятно, что к этому молодому тренеру футболисты относятся соответственно, с уважением. «Спартак» — особая команда. Мы забыли, что такое скоростной, техничный, настоящий спартаковский футбол. И, как ни странно, Абаскаль хоть немного возвратил эту игру».
После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очка. Лидирует «Зенит» — 36 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования