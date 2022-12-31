Кавазашвили поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим новым годом

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили поздравил болельщиков клуба с Новым годом.

«В новом году я хочу пожелать, чтобы болельщики были в тесном контакте с футбольным клубом. Тем более сейчас новое руководство «Лукойла» готово иметь настоящие добрососедские отношения. Обсуждать с болельщиками все вопросы, которые волнуют. Думаю, что этот теплый контакт между клубом и фанатами будет найден», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

26 сентября обнародовали состав нового совета директоров «Спартака». Его председателем стал Александр Матыцын. Также в него вошли ряд руководителей из «Лукойла» (Евгений Хавкин, Павел Жданов, Иван Масляев), генеральный директор клуба Евгений Мележиков, президент академии красно-белых Сергей Родионов и пара независимых участников: сын Вагита Алекперова Юсуф и Олег Малышев (партнер консалтинговой компании «Технологии доверия»).