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Кавазашвили: «Очень удивлен отставке Бердыева, но причин не знаю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Я очень удивлен отставке Бердыева, но причин не знаю. Не могу давать никакую оценку руководству, но знаю, что Бердыев — классный тренер, очень грамотный, но характер у него жесткий, что не всем нравится. Возможно, с кем-то характером не сошлись. Но уверен на 100%, что он человек, который умеет работать прекрасно, может поднять команду с плохого на хорошее место.

Перспективы «Сочи» без Бердыева? Это их проблемы. Они сами сняли, вот пускай сейчас сами ищут и сами вытаскивают себя за уши. Если уволили, значит, у них есть на это место кто-то другой», — цитирует Betonmobile.ru Кавазашвили.

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://betonmobile.ru/anzor-kavazashvili-esli-sochi-uvolil-berdyieva-znachit-u-nih-est-na-eto-mesto-kto-to-drugoy
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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