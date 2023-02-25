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Кавазашвили: «Промес должен был давным-давно подать документы на гражданство РФ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий красно-белых Квинси Промес давно должен был подать документы на получение гражданства РФ.

«Промес — любимец спартаковской публики! Сам прекрасно себя чувствует в «Спартаке». Он любит свою команду, и футболисты к нему относятся прекрасно. Промес должен был давным-давно подать документы на гражданство РФ, но не понимаю, почему до сих пор этого не сделал. Видимо, есть причины в личном характере — неприятности в Нидерландах.

Квинси может играть очень здорово, когда он готов. Но на данном этапе он еще не в обойме. Матч с «Локомотивом» показал это. Более чем уверен: Промес быстро наберет форму. Ему на протяжении месяца надо посвятить себя коллективным тренировкам с командой и сыграть несколько игр. И от матча к матчу будет все больше прибавлять», — цитирует Sport24 Кавазашвили.

На этой неделе бразильцы из «Зенита» Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-kavazashvili-promes-lyubimets-spartakovskoy-publiki-on-uzhe-davno-dolzhen-byl-podat-dokumenty-na-grazhdanstvo-rf
Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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