Кавазашвили: «Промес должен был давным-давно подать документы на гражданство РФ»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий красно-белых Квинси Промес давно должен был подать документы на получение гражданства РФ.

«Промес — любимец спартаковской публики! Сам прекрасно себя чувствует в «Спартаке». Он любит свою команду, и футболисты к нему относятся прекрасно. Промес должен был давным-давно подать документы на гражданство РФ, но не понимаю, почему до сих пор этого не сделал. Видимо, есть причины в личном характере — неприятности в Нидерландах.

Квинси может играть очень здорово, когда он готов. Но на данном этапе он еще не в обойме. Матч с «Локомотивом» показал это. Более чем уверен: Промес быстро наберет форму. Ему на протяжении месяца надо посвятить себя коллективным тренировкам с командой и сыграть несколько игр. И от матча к матчу будет все больше прибавлять», — цитирует Sport24 Кавазашвили.

На этой неделе бразильцы из «Зенита» Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.