Кавазашвили заявил, что Промес в FONBET Кубке России и в РПЛ одинаково хорош

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что игра вингера «Спартака» Квинси Промеса одинаково хорошая в FONBET Кубке России и в РПЛ.

«Почему кубковая игра Промеса отличается от выступлений в чемпионате? Классный футболист всегда им остается, в независимости от турнира. Промес — один из лучших игроков РПЛ. Его игра никак не отличается. В кубке и в чемпионате он одинаково хорош. Это все журналисты придумывают. Постоянно надо жареную птицу втыкать в одно место кому-то, чтобы написать: я распознал, что Промес по-разному играет в чемпионате и Кубке. Это все неправда. Не выдумывайте, он везде показывает классную игру», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

В этом сезоне Промес провел за «Спартак» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

31-летний голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го форвард вернулся в московский клуб. Вместе со «Спартаком» Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за московский клуб он провел 225 матчей, забил 110 мячей и отдал 57 результативных передач.