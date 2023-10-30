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Сегодня, 11:51

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение Абаскаля

Константин Белов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания комитета по итогам 13-го тура чемпионата России.

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, тренера «Факела» Сергея Ташуева и его помощника Вячеслава Молчанова и тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также рассмотрим, что главный тренера «Ахмата» Мирослав Ромащенко после матча с «Зенитом» пришел на послематчевое интервью с опозданием на 24 минуты, а футболист «Ахмата» опоздал на 15 минут на интервью после окончания игры.

И по матчу «Пари НН» — «Сочи»: опоздание Юрана на послематчевое интервью на 9 минут и его выход за пределы технической зоны с выходом на поле. И у «Пари НН» работал аккредитованный оператор в несогласованной зоне, это мы также рассмотрим", — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 28 очков. На 2-м месте расположился «Зенит», у которого в активе 26 очков. «Крылья Советов» идут на 3-й позиции (22).

ФК Краснодар
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Артур Григорьянц
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