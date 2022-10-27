Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:57

КДК РФС отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Бейла в матче с «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, которую тот получил в матче 14-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (1:2).

«Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала заключение, что судья удалил Бейла ошибочно. Сегодня мы отменили его удаление. Он может играть в следующей игре», — заявил глава комитета Артур Григорьянц ТАСС.

Бейл получил красную карточку на 24-й минуте встречи. Футболист сыграл рукой в своей штрафной после удара по воротам самарцев. Изначально главный судья Кирилл Левников наказал нидерландца желтой карточкой, однако после вмешательства ВАР изменил свое мнение и удалил футболиста.

Источник: https://tass.ru/sport/16173175
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Артур Григорьянц
Гленн Бейл
КДК
4
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская баскетболистка выбросила в унитаз свой российский паспорт. Правда ли это?
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Юран не считает, что «Спартаку» будет легко в матче против «Торпедо»
«Спартак» показал на видео, как Мартинс тренировался на велотренажере
«Спартак» выиграл 5:0 без игры? У судей двойные стандарты? «Зенит» мстил «Сочи»? Интервью Генича
КДК РФС условно наказал «Спартак» закрытием одной трибуны на домашний матч
Йоканович: «Настоящее ощущение дерби у меня возникло только на матче против «Спартака»
Йоканович рассказал об амбициях «Динамо» на текущий сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

КДК РФС условно наказал «Спартак» закрытием одной трибуны на домашний матч

Генич считает, что в матче с «Химками» «Спартак» показал не лучшую игру