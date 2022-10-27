КДК РФС отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Бейла в матче с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, которую тот получил в матче 14-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (1:2).

«Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала заключение, что судья удалил Бейла ошибочно. Сегодня мы отменили его удаление. Он может играть в следующей игре», — заявил глава комитета Артур Григорьянц ТАСС.

Бейл получил красную карточку на 24-й минуте встречи. Футболист сыграл рукой в своей штрафной после удара по воротам самарцев. Изначально главный судья Кирилл Левников наказал нидерландца желтой карточкой, однако после вмешательства ВАР изменил свое мнение и удалил футболиста.