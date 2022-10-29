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Сегодня, 15:25

Кечинов назвал Мевлю неудачным приобретением «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре защитника красно-белых Михи Мевли.

«Неудачно играет Мевля. Когда он играл в основном составе против «Нижнего Новгорода», были проблемы. Пока по играм видно, что это неудачное приобретение. Если «Спартак» избавится от него зимой, то это будет только плюсом для команды. Ничего не потеряют с его уходом», — сказал Кечинов «СЭ».

Мевля перешел в «Спартак» в начале сентября нынешнего года. Он сыграл три матча в Кубке России и четыре — в чемпионате.

Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
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29%

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ТБ 2.5

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15%

2.05
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Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

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Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Валерий Кечинов
Миха Мевля
ФК Спартак (Москва)
0
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