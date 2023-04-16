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Сегодня, 10:32

Кечинов: «Из «Спартака» нет смысла переходить в другую российскую команду»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что игрокам красно-белых нет смысла переходить в другие российские клубы.

«Какого футболиста «Спартаку» надо сохранить в составе любой ценой ближайшим летом? Надо смотреть, когда будут предложения. Кто сейчас куда уедет? В Европу — вряд ли. В другой российский клуб переходить из «Спартака», не знаю, смысла нет», — цитирует Кечинова Legalbet.

После 22-х туров РПЛ «Спартак» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/kechinov-iz-spartaka-net-smisla-perehodit-v-druguyu/
Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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