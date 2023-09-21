Кечинов: «Я думаю, что «Зенит» идет по своему чемпионскому графику»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Для меня пока существует только один фаворит в чемпионской гонке — это «Зенит». Команда на старте немного побуксовала, но сейчас набрала хороший ход. Я думаю, что петербургский клуб идет по своему чемпионскому графику. Дело даже не в ходе, а то, как команда играет. Они выглядят очень прилично. Плюс есть хорошие приобретения, которые «Зенит» сделал летом. Это все играет им на руку. Поэтому, наверное, все-таки «Зенит» — главный фаворит сезона в борьбе за победу», — приводит Betonmobile.ru слова Кечинова.

После 8 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.