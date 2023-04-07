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Кержаков — о решении покинуть Россию: «Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, почему решил уехать из России.

«Просто была возможность уехать, и мы поняли, что из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко. Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что-то объяснить, но я не нахожу ответов», — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. 40-летний россиянин возглавил клуб 8 февраля. Под его руководством команда одержала две победы в 7 матчах.

Источник: https://youtu.be/seuTzptAIRk
Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
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