Кержаков — о решении покинуть Россию: «Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать»

Бывший тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, почему решил уехать из России.

«Просто была возможность уехать, и мы поняли, что из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко. Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что-то объяснить, но я не нахожу ответов», — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. 40-летний россиянин возглавил клуб 8 февраля. Под его руководством команда одержала две победы в 7 матчах.