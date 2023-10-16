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Сегодня, 00:03

Кержаков вряд ли сыграет c «Крыльями Советов»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», шансы травмированного 36-летнего голкипера «Зенита» Михаила Кержакова сыграть в ближайшем туре против «Крыльев Советов» минимальны.

В понедельник, 16 октября «Зенит» начинает подготовку к домашнему матчу против команды из Самары. Скорее всего, место в воротах достанется 28-летнему Александру Васютину или 25-летнему Денису Адамову.

Между тем 33-летний Марио Фернандес и 19-летний Дмитрий Васильев восстанавливаются от травм по индивидуальной программе. На сегодняшний день наиболее вероятным видится их возвращение в строй уже после зимней паузы в чемпионате России.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 16.30 (мск).

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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