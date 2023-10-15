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15 октября, 23:20

Булыкин оценил первую треть РПЛ сезона-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил первую треть РПЛ сезона-2023/24.

«Ивич — лучший тренер первой трети РПЛ? Да, можно выделить Ивича. Отмечу наставника «Крыльев» Игоря Осинькина. Явно не Гильермо Абаскаля. Можно выделить главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Он хорошо работает с российскими футболистами. В других клубах несколько россиян, а в «Локо» все россияне. Так же, как и в «Крыльях». Выделю этих специалистов. Сможет ли «Краснодар» удержаться на первой строчке в РПЛ? «Краснодар» до зимней паузы вряд ли будет на первом месте в РПЛ. Все уже будут рядом, и быки могут не удержаться. А после зимней паузы «Краснодар» точно не останется на первом месте», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Ранее стали известны кандидаты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ в сентябре. В число претендентов вошли главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич (10 очков за 4 матча), «Крыльев Советов» Игорь Осинькин (10 очков за 4 матча), «Локомотива» Михаил Галактионов (9 очков за 4 матча), «Пари НН» Сергей Юран (7 очков за 4 матча) и «Оренбурга» Давид Деограсия (9 очков за 4 матча).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-luchshiy-trener-pervoy-treti-sezona-v-rpl-yavno-ne-abaskal
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
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