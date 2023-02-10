Кевин Кураньи назвал лучших легионеров РПЛ на данный момент

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи назвал лучших легионеров РПЛ на данный момент.

«Сейчас в чемпионате России играет большое количество топ-легионеров. На мой взгляд, лучшие из них — Промес и Малком. В этом сезоне они показывают высочайший уровень. Это действительно хорошие, качественные игроки», — цитирует Кураньи «РБ Спорт».

40-летний Кураньи в 2010 — 2015 годах играл за московское «Динамо». 11 и 12 февраля он выступит на «Кубке Легенд» в Москве в качестве тренера сборной легенд Европы.