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Сегодня, 21:26

Кевин Кураньи назвал лучших легионеров РПЛ на данный момент

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи назвал лучших легионеров РПЛ на данный момент.

«Сейчас в чемпионате России играет большое количество топ-легионеров. На мой взгляд, лучшие из них — Промес и Малком. В этом сезоне они показывают высочайший уровень. Это действительно хорошие, качественные игроки», — цитирует Кураньи «РБ Спорт».

40-летний Кураньи в 2010 — 2015 годах играл за московское «Динамо». 11 и 12 февраля он выступит на «Кубке Легенд» в Москве в качестве тренера сборной легенд Европы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kevin-kuran-i-sejchas-v-rpl-mnogo-top-legionerov-luchshie-iz-nih-promes-i-malkom/
Квинси Промес
Кевин Кураньи
Малком Филипе (Малком)
ФК Динамо (Москва)
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