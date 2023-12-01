Классен может покинуть «Спартак»

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«Спартак» намерен расстаться с защитником команды Леоном Классеном, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, руководство красно-белых изучает варианты с продажей и арендой игрока. Это связано со скорым возвращением в строй «Спартака» травмированного защитника Томаша Тавареша. В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритет — европейские чемпионаты.
23-летний Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 28 матчах за клуб во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.