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Сегодня, 16:53

Классен может покинуть «Спартак»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Спартак» намерен расстаться с защитником команды Леоном Классеном, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство красно-белых изучает варианты с продажей и арендой игрока. Это связано со скорым возвращением в строй «Спартака» травмированного защитника Томаша Тавареша. В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритет — европейские чемпионаты.

23-летний Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 28 матчах за клуб во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-nameren-rasstatsya-s-klassenom-na-fone-vozvrasheniya-v-stroi-tavaresha-310885/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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