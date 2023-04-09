Кобелев оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).

«Задержка в том эпизоде имела место — это факт. ВАР все показал. И защитнику следует помнить, что, когда ты упускаешь игрока в штрафной и обхватываешь игрока сзади, это может привести к пенальти. Что и произошло», — приводит слова Кобелева RT.

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.