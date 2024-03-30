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30 марта, 13:16

Кобелев оценил шансы «Динамо» на чемпионство после поражения от «Ростова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал крупное поражение бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура РПЛ.

«Осенью все писали, что «Динамо» претендент (на чемпионство), и после возобновления чемпионата тоже, но стоило один раз проиграть, и все задают вопрос: а претендент ли «Динамо»? Одна треть впереди и может быть все, что угодно. У «Динамо» впереди много серьезных соперников. Конечно, нельзя терять очки в матчах с командами из второй половины турнирной таблицы», — цитирует Кобелева Metaratings.

После поражения от «Ростова» команда Марцела Лички с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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